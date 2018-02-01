На Гавайях женщина убила сестру-близняшку, чтобы быть с ее парнем

Полиция расследует дело о странной гибели на гавайском острове Мауи. Сестры-близняшки Анастасия и Александрия Дюваль жили там со своими возлюбленными, пишет NY Post.

По информации издания, после очередной ссоры между собой девушки сели в машину и уехали.

Очевидцы рассказывают, как видели дерущихся в салоне автомобиля женщин, которые ехали на высокой скорости. Водитель повернула машину в сторону обрыва, в результате аварии Анастасия умерла, пишет ren.tv

Ее сестра сразу после этого начала флиртовать и приставать к парню погибшей. Он рассказал, что девушка даже носила ее платья.

"Она прижималась ко мне, сказала, что хочет флирта, клала голову на плечо. После трагедии она нацепила платье Анастасии, и мне было не по себе от этого. Я спрашивал, что произошло в тот день, но она увиливала от ответа", — рассказал молодой человек погибшей.

Сначала полиция считала это несчастным случаем, но потом сестра Анастасии стала подозреваемой. Судья вынесет ей вердикт на этой неделе.