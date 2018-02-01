Ландшафтный дизайнер в Канаде убивал геев и прятал части их тела в цветочных горшках

Ландшафтный дизайнер из Канады убивал людей и прятал части их тела в цветочных горшках и клумбах там, где работал. Об этом сообщает CNN.

66-летнего серийного убийцу задержала полиция Торонто. Брюсу Макартуру предъявили обвинения в пяти преступлениях.

"Мы уверены, что их больше, но не имеем понятия, насколько больше", — сказал детектив по расследованию убийств Хэнк Идсинга.

Теперь полицейские связываются с бывшими клиентами дизайнера, уже осмотрено более 30 владений, горшки с растениями отправлены на экспертизу.

Полиция считает, что его жертвами в основном были геи в возрасте от 44 до 58 лет, но правоохранители не уверены в этом.

Суд над Макартуром начнется 14 февраля, сообщает ren.tv