Пиццу признали одним из самых полезных завтраков, пишет издание The Independent. Ее сравнивали с хлопьями.
"Вероятно, вас удивит, что в среднем куске пиццы и миске хлопьев с молоком содержится одинаковое количество калорий. В пицце содержится куда больше белков, так что она наполнит вас энергией на все утро. В ней больше жиров и куда меньше сахара", — сказала сертифицированный диетолог Челси Эмер.
По ее словам, в хлопьях содержится половина дневной нормы сахара. Эмер уточнила, что полезным этот завтрак будет, если есть не больше двух кусков, пишет ren.tv
Комментарии
- Астрономы открыли "фабрику молекул" в окрестностях черных дыр
- Учёные научились предсказывать цунами по звуку
- Эксперты: искусственное мясо появится на прилавках через несколько лет
- Жители Земли наблюдали голубое кровавое суперлуние. ФОТО
- Физики предупредили о катаклизмах из-за смены магнитных полюсов Земли
- Ученые раскрыли загадку "кровавого" снега в Архангельской области
- Опубликовано детальное фото темной туманности Волка
- Ученые выяснили, почему гуси зимой не умирают от холода
- Косатку научили повторять слова за человеком
- Палеонтологи нашли в Египте останки ранее неизвестного науке динозавра
- 19-летний юноша сжег 66 транспортных средств под Парижем
- Турецкий футболист получил смертельные ранения, защищая молдаванку
- К больному на скорости 200 км/ч: скорая в Дубае помчится к пациентам на трехколесном суперкаре
- Более 900 шахтеров оказались заблокированы под землей в Южной Африке
- Астрономы открыли "фабрику молекул" в окрестностях черных дыр
- Ренато Устатый закрывает телеканал БТВ
- Жительница Дрокиевского района обвиняет подростка в изнасиловании ее сына
- Турецкий футболист получил смертельные ранения, защищая молдаванку
- Преступная группировка незаконно ввозила в Молдову товары с Одесского рынка "7 километр"
- Резня в Киеве: иностранцы убили военного в ресторане
- Россия отказывается выдавать свою марионетку Ренато Усатого, а криминальному авторитету Карамалаку в срочном порядке выдала гражданство
- В Калининградской области бездомный кот спас мальчика от холода
- Водитель грузовика рассказал о смертельной аварии в Рышканском районе
- В Одессе "испаряется" Черное море
- Ренато Устатый закрывает телеканал БТВ
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День придаст решимости Вашим действиям. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW