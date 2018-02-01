В Новосибирске из-за боярышника с деревьев падают пьяные свиристели

В Новосибирске все чаще стали находить упавших с деревьев свиристелей и дроздов. Предположительно, пернатые теряют ориентацию в пространстве, наевшись забродивших из-за потепления ягод рябины и боярышника. Волонтеры распространили в СМИ памятку о том, как выявить среди потерпевших птиц с черепно-мозговыми травмами.

"К нам стали часто обращаться по непрофильным мелким птичкам. Написала девушка, что подобрала свиристель с признаками черепно-мозговой травмы. Мы поднимали вопрос про свиристелей и их черепно-мозговые травмы и допустили тот вариант, что сейчас в связи с потеплением может пойти пик падения свиристелей", - приводит "НГС.Новости" комментарий пресс-секретаря Центра реабилитации хищных птиц (ЦРХП) Алисы Богомоловой.

Наиболее вероятной причиной птицепада сочли забродившие ягоды рябины, боярышника и ранеток. "У птиц, наевшихся таких ягод, можно наблюдать неадекватное поведение, потерю ориентации. Но пока нет проверенных данных, что птицы действительно пьяны. В основном бьются молодые особи, им всего несколько месяцев. В большом скоплении не исключены столкновения птиц с автомобилями. У свиристелей очень стремительный полет, может, они от неопытности не успели свернуть", - пояснил орнитолог Алексей Яновский.

Травмированные и хмельные птицы легко могут погибнуть от холода. Поэтому специалисты распространили в Новосибирске специальные памятки, в которых даны подробные инструкции. Так, например, подобранных свиристелей и дроздов рекомендуют сажать в коробку с отверстиями и постепенно отогревать, передает newsru.com

Если птица пришла в себя и не выглядит вялой - значит, она готова к новым полетам. А вот если пришла в себя, но сидит с наклонной головой, плохо владеет конечностями, не реагирует на раздражители - есть вероятность ЧМТ и нужно обратиться к специалистам.

