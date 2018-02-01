Toyota отзывает еще около 645 тысяч машин по всему миру

Японский автогигант Toyota отзывает еще около 645 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности, сообщает USA Today. Отзывная кампания затрагивает модели Toyota Prius, Alphard, Vellfire, Sienta, Noah, Voxy, Esquire, Probox, Succeed, Corolla, Highlander, Levin and Hilux, а также Lexus RX и NX, произведенные с мая 2015 года по март 2016-го, перечисляет издание.

В пресс-релизе американского отделение автопроизводителя, опубликованном 31 января, сообщается об отзыве в США около 49 тысяч седанов Toyota Prius и кроссоверов Lexus RX и Lexus NX 2015-2016 годов выпуска. По данным производителя, в результате заводского брака в этих машинах может произойти короткое замыкание, вследствие чего подушки безопасности могут не раскрыться во время аварии.

При этом подчеркивается, что данный дефект не связан непосредственно с подушками безопасности производства японской компании Takata, передает newsru.com. Toyota обязуется устранить неполадку бесплатно для владельцев отзываемых машин.

9 января Toyota объявила об отзыве в США около 601 тысячи седанов и внедорожников 2009-2013 годов выпуска, включая модели Corolla, Scion, Sienna, Lexus IS250 и Lexus IS-F, из-за проблем с подушками безопасности Takata, которые, как ранее установили в ходе длительного расследования американские власти США, из-за неисправности при аварии могут не раскрыться правильно, а лопнуть или же "выстрелить" в находящихся в салоне автомобиля людей кусочками металла.

Последний такой случай, ставший достоянием общественности, произошел в США в середине января: жертвой стал водитель Honda. Всего в результате подобных случаев погиб как минимум 21 человек в разных странах и еще 180 получили ранения.