Самосвал повис на мосту в Подмосковье

В Подмосковье самосвал столкнулся с мостом.

Как видно на кадрах видеозаписи, водитель грузовика, судя по всему, не рассчитал габариты и зацепил кузовом мост.

От удара о бетонное перекрытие моста самосвал в буквальном смысле повис над проезжей частью, пишет ren.tv

Выясняются все обстоятельства и причины инцидента.