Cуд в Лондоне обязал россиянина выплатить своей бывшей жене $645 млн

Британский суд обязал российского предпринимателя Фархада Ахмедова выплатить своей бывшей жене Татьяне Ахмедовой в рамках бракоразводного процесса £453 млн ($645,5 млн). Об этом в четверг сообщила газета The Times.

Согласно решению Высокого суда Лондона, которое было вынесено в 2016 году, Ахмедов должен передать бывшей супруге 41,5% своего состояния, пишет издание. Его адвокаты оспаривают вынесенное решение в арбитражном суде, передает ТАСС.

The Times отмечает, что 62-летний предприниматель является близким другом российского миллиардера Романа Абрамовича. Ахмедов, его супруга и их двое сыновей переехали в Лондон в 1993 году. Они жили особняке за £39 млн ($55,6 млн) в графстве Саррей и владели дачей за £27,8 млн ($39,6 млн).