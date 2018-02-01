Передано в суд дело адвоката, сбившего четырех пешеходов в столице

Прокуроры передали в суд дело против адвоката, сбившего декабре в 2017 года на одном из кишиневских пешеходных переходов четырех человек, включая двух несовершеннолетних.

После этого владелец автомобиля Suzuki Vitara попытался скрыться, несмотря на очевидную необходимость оказания медпомощи пострадавшим, напоминает Инфотаг. Очевидцам инцидента удалось остановить водителя и вызвать полицию. Однако мужчина сдаваться правоохранителям не собирался. Он достал пистолет и стал угрожать им.

Прибывшие на вызов инспекторы установили личность нарушителя. Им оказался 34-летний столичный адвокат. Результаты теста на алкоголь показали 0,84 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Ему грозит максимальный штраф в 67,5 тыс. леев или до четырех лет лишения свободы в случае, если суд признает его виновным в содеянном.