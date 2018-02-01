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Новые троллейбусы будут оснащены кондиционерами, пять из них - на автономном ходу
// фото: mold.su
16:07, 01 Feb 2018
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20 новых троллейбусов соберут в столице в этом году по распоряжению исполняющей обязанности мэра. Сильвия Раду требует, чтобы все транспортные единицы были оснащены кондиционерами. Пять троллейбусов будут на автономном ходу.

По словам директора Управления электротранспорта Георгия Моргоча, комплектующие доставят из Минска четырьмя партиями. 

На выпуск 20-ти новых троллейбусов выделили 72 миллиона леев. Ожидается, что первые пять выйдут на линии в июле.





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