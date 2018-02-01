На Тайване из-за аномальных холодов погибли более 50 человек

На острове Тайвань из-за аномальных холодов погибли 53 человека. Эксперты опасаются, что число смертей возрастет из-за новой волны холода в эти выходные, сообщает Taiwan News в четверг, 1 февраля.

В ближайшее время в центральных и северных районах Тайваня ожидается похолодание до −10 °С. В ряде городов пройдет снег.

При этом в одном из регионов уже был зафиксирован рекордный минимум для этой зимы −10,7 °С, пишет