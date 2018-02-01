Samsung подтвердила выход складного смартфона в 2018 году

Компания Samsung выпустит складные OLED-смартфоны уже в этом году.

"Что касается мобильного бизнеса, Samsung будет продолжать свои усилия по дифференциации своих смартфонов, применяя передовые технологии, такие, как складные OLED-дисплеи", - говорится в отчете компании.

В данный момент компания готовится к выпуску своего первого гибкого смартфона, который, вероятно, получит название Samsung X. Точные даты выхода новинки пока не анонсируются, чтобы не было риска срыва сроков, пишет nv.ua

Отметим, что, согласно отчету, доходы Samsung от продаж мобильных устройств несколько снизились. Объемы поставок смартфонов, за исключением флагманских моделей, таких как Galaxy Note 8, в IV-м квартале также сократились. При этом в 2017 году компания получила рекордную выручку — четверть триллиона долларов.