Эксперты: искусственное мясо появится на прилавках через несколько лет

Аналитики GlobalData полагают, что к 2021 году искусственное мясо появится в магазинах. Ведущую роль в этом должны сыграть стартапы Impossible Foods, Memphis Meat, Beyond Meat и Hampton Creek.

Крис Лоу, потребительский аналитик GlobalData, утверждает, что успех подобных технологий связан с группой инвесторов, среди которых Билл Гейтс, Ричард Брэнсон и продовольственная компания Cargill. Вероятно, в ближайшие 25 лет порядка 20% мирового рынка мяса будет составлять новый продукт.

"Компания Memphis Meat твердо стремится к коммерческому устойчивому производству: создать продукт, который будет доступным для растущего китайского и индийского среднего класса. Успех, в конечном счете, потребует огромного количества доверия со стороны потребителей и прозрачности от Memphis Meat", - добавил Крис Лоу.

Аналитики отмечают, что прогресс в этой сфере зависит не только от Memphis Meat. Так, стартап Impossible Foods планирует производить до 450 тонн искусственных мясных продуктов ежемесячно, и к 2035 году намеревается полностью заменить натуральное мясо растительными аналогами, сообщает nv.ua

Процесс производства мяса в пробирке включает в себя получение мышечных клеток животных и применение белка, который позволяет клеткам вырастать в большие куски мяса. Получение исходных клеток от животных требуется только один раз, в дальнейшем они уже не нужны.

Основной проблемой является сложность формирования структурированных мышц из этих клеток. В частности, нужно одновременно выращивать другие типы клеток, например, адипоциты. Также мышечную ткань необходимо физически растягивать, чтобы она правильно развивалась.