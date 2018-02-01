Учёные научились предсказывать цунами по звуку

Учёные из MIT и Кардиффского университета считают, что в создании систем предупреждения о чрезвычайных ситуациях удалось совершить качественный прорыв. Для того чтобы обеспечить быструю и заблаговременную эвакуацию населения из прибрежных районов при угрозе возникновения цунами, учёные предлагают использовать систему акустического обнаружения, "считывающую" уникальные для таких природных катаклизмов колебания.

Для системы акустического обнаружения предполагается использовать уже существующие датчики, размещённые в море, а также другие комплексы, позволяющие обеспечить достаточно времени для эвакуации населения.

Часть военных технологий также будет задействована для "прослушивания" океанов и морей — гидрофоны, используемые для наблюдения за нарушениями договора о запрещении ядерных испытаний, могут быть подключены к новой системе, пишет life.ru