В Одессе обстреляли Lexus, ранен мужчина

В Одессе произошла стрельба на улице Академика Королева в жилом массиве Таирова. Был обстрелян автомобиль Lexus, ранение получил один человек. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщает Думская со ссылкой на местное управление полиции.

"По предварительной информации, во время задержания подозреваемых в совершении краж автомобилей сотрудниками уголовного розыска было применено оружие травматического действия. Одного из злоумышленников травмировали", – говорится в сообщении.

По информации издания, стрельба произошла на парковке возле магазина Точка в нескольких метрах от детской площадки, где в это время были мамы с детьми, пишет korrespondent.net

"На месте происшествия до сих пор стоит припаркованный «Лексус», на котором видны четыре пулевых отверстия. На водительском сидении находится мужчина с непроникающим ранением левого бедра. Раненый дает показания полиции. От госпитализации он отказался", – пишет издание.

Также отмечается, что кроме раненого человека, сидящего в Lexus, есть один задержанный.