Дом главы французского отделения Facebook ограбили в присутствии хозяина

Преступники смогли вынести из парижского жилища главы французского отделения Facebook и предпринимателя Лорана Солли ценности на сумму 80 тысяч евро, причем сам хозяин в это время находился дома, сообщает газета Parisien.

По данным издания, один или несколько злоумышленников в среду вечером проникли в дом Солли на авеню Фош в XVI квартале французской столицы из внутреннего двора. Предприниматель с женой и детьми в тот момент находился на кухне.

Как пишет РИА Новости, через ванную преступники пробрались в спальню, закрыли комнату на ключ и обыскали ее. Из дома были украдены восемь дорогих часов, муфта Chanel и украшения на общую сумму около 80 тысяч евро.

Солли обнаружил, что его ограбили, только спустя некоторое время.

В настоящий момент правоохранительные органы ведут расследование преступления.







