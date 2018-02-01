Более 900 горнорабочих оказались заблокированными в шахте в ЮАР

Более 900 шахтеров оказались заблокированы в шахте под землей в южноафриканской провинции Фри-Стейт из-за отключения электричества после шторма в среду вечером, сообщает местный новостной портал News24.

Представитель горнодобывающей компании Sibanye-Stillwater Джеймс Веллстед заявил, что все шахтеры находятся в безопасности. Сейчас проводятся работы по восстановлению электроэнергии, чтобы рабочие смогли покинуть шахту.

По словам президента Ассоциации шахтеров и строительного Джозефа Матхунджвы, в подземелье оказались заблокированы около 940 шахтеров, сорок из них уже спасены, сообщает РИА Новости







