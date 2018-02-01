Новые факты в деле о подростке, убившем пенсионерку

14-летнего подростка из села Борошений Ной Рышканского района подозревают в убийстве пожилой односельчанки. Тело 83-летней женщины накануне обнаружила социальная работница. По данным полиции, злоумышленник забрался в дом, когда старушка спала. Он хотел украсть деньги, но женщина проснулась и подросток её убил. Дом погибшей находится на окраине, поэтому соседи ничего не слышали.

Одноклассники подростка не верят, что он мог совершить преступление.



По словам директора школы, подросток воспитывался в неблагополучной семье. Жил с матерью и двумя братьями.



"Он был спокойным ребёнком. На уроках вёл себя нормально, не агрессивно. Он из социально-уязвимой семьи. Он посещал школу, но много прогуливал больше двух уроков не сидел", - сказала директор школы в Борошений Ной Лилия Лупэческу.



Расследованием занимаются правоохранители из Рышканского района.



"На имя подростка выдан ордер на предварительный арест. Он задержан на 30 суток. Открыто уголовное дело по 145 статье умышленное убийство", - сообщил прокурор Сергей Крецу.



Если подростка признают виновным, ему грозит до 10 лет заключения.





