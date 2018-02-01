К больному на скорости 200 км/ч: скорая в Дубае помчится к пациентам на трехколесном суперкаре

Дубайская корпорация скорой медицинской помощи (DCAS) представила на мероприятии Arab Health 2018 трехколесный суперкар Polaris Slingshot, который будет доставлять медиков к пациентам по вызову со скоростью 200 км/ч, сообщает The Khaleej Times.

Представитель DCAS рассказал, что этот родстер без крыши и дверей, оснащенный всем необходимым для оказания оперативной медпомощи, будет использоваться даже на бездорожье.

"Мы пытаемся понять, где [использование] этих автомобилей выгодно, и при необходимости увеличим их количество в будущем", - цитирует его сайт "Русские Эмираты".

Трехколесные суперкары Slingshot ("Рогатка"), где два колеса расположены спереди, выпускает американская компания Polaris. Они оснащаются 2,4-литроввми двигателями Ecotec мощностью 173 лошадиных сил в сочетании с 5-ступенчатой механической трансмиссией, сообщал Top Gear.

Первые споркары-неотложки в автопарке DCAS появились в 2014 году - Lotus Evora и два Ford Mustang. Они оборудованы комплектами медикаментов для оказания первой помощи пациентам, находящимся в критическом состоянии.

На тот момент, согласно статистике, в ОАЭ машина скорой прибывала к пациенту в среднем за 8 минут, но перед новыми неотложками была поставлена задача добираться до больного менее чем за 4 минуты, передает newsru.com.

Правда, эти машины не предназначены для перевозки пациентов и тем, кому требуется транспортировка в госпиталь, придется дождаться обычной кареты скорой или вертолета.