19-летний юноша сжег 66 транспортных средств под Парижем

Французские полицейские задержали 1 февраля молодого человека, который занимался поджогами автомобилей и мотоциклов. В результате было уничтожено больше 60 транспортных средств.

Поджигатель действовал в парижском пригороде Кашане (департамент Валь-де-Марн) с сентября 2017 года, пишет Le Parisien.

"Он поджигал, а затем шел спать", - сказал один из полицейских, участвовавших в расследовании. По его словам, на счету 19-летнего пиромана, который после задержания сознался в содеянном, 43 автомобиля и 23 мотоцикла.

Одиночные поджоги транспортных средств происходили всю минувшую осень, а к январю 2018 года заметно участились, вызвав панику в городе. Выйти на след поджигателя удалось лишь после нескольких недель активных поисков, пишет France Bleu.

Изучая записи камер наблюдения, полицейские 20 января установили личность подозреваемого. Далее они обнаружили, что юноша уже привлекался к ответственности за поджоги в 2014 году, сообщает newsru.com. Дополнительной уликой стали результаты биллинга: телефон подозреваемого в момент очередного поджога находился поблизости. После сбора этой информации было принято решение задержать подозреваемого.

Полицейским юноша не смог объяснить своих действий. Обычно молодой человек проникал в салон незапертых автомобилей, после чего поджигал сиденья с помощью зажигалки.