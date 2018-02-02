ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. В голову придут плодотворные идеи.

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