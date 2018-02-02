Исследование: друзья видят мир одинаково

Специалисты из Дартмутского колледжа изучили дружбу и социальные связи 279 аспирантов. Ученые составили карту дружеских отношений. Затем подгруппе из 42 добровольцев показали разные видеоролики (научные, политические, комедийные, музыкальные). В это время за состоянием мозга участников следили с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ).

Потом карту дружеских отношений сопоставили с данными фМРТ. Выяснилось, что близкие друг другу люди примерно одинаково реагировали на стимулы. Активность в зонах мозга, связанных с эмоциями, мышлением и распределением внимания, у них оказалась схожей, передает meddaily.ru.



Специалисты считают: причиной этого явления может быть то, что мы подсознательно тянемся к похожим на нас людям. Или же мы сами меняем людей, с которыми взаимодействуем. Новый метод можно использовать для оценки дружбы и социальной дистанции между людьми.