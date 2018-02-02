Ученые: серые крысы умеют заключать сделки

Серые крысы способны обмениваться услугами. К такому выводу пришли ученые из университета Берна.

Исследователи провели эксперимент, в котором лили крысам на спину подсоленую воду. Животное хотело очиститься, однако сделать это самостоятельно было невозможно. В другом эксперименте крысы приносили партнерам еду.

Ученые обнаружили, что обмен полезными действиями у крыс происходит по принципу "ты мне, я тебе". Крысы стремились ответить услугой на услугу. Кроме того, они более интенсивно помогали тем партнерам, кто ранее помог им.

Крысы стали первым нечеловеческим видом, у которого обнаружили способность к подобному обмену, передает korrespondent.net.