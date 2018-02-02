Ученые нашли в Гватемале более 60 тысяч построек цивилизации майя

Ученые нашли в джунглях на севере Гватемалы руины более 60 тысяч построек цивилизации майя, пишет издание National Geographic.

Сделать открытие помогла революционная технология лидара (оптического локатора). Он позволяет убрать в цифровом формате кроны деревьев с аэроснимков ландшафта, таким образом ученые обнаружили руины домов, дворцов, дорог, террас и сложных систем ирригации.

"Изображения четко дают понять, что весь это регион был системой расселения, масштабы и плотность населения которой сильно недооценивались", — заявил археолог из колледжа города Итака в США Томас Гаррисон, который специализируется на использовании цифровых технологий в археологических исследованиях, пишет РИА Новости

Гаррисон состоит в группе участников проекта, инициатором которого стал гватемальский фонд PACUNAM, занимающийся исследованием и сохранением наследия майя. Всего ученые обследовали 2,1 тысячи квадратных километров на территории биосферного заповедника Maya Biosphere Reserve в департаменте Петен.

"С новыми доказательствами, полученными благодаря технологии лидара в Центральной Америке и в Ангкор-Вате (Камбоджа. — Прим. ред.), мы можем предположить, что эти сложные сообщества могли сформироваться в тропиках и вышли оттуда", — заявил другой участник проекта, археолог Марчелло Кунуто из Тулейнского университета.

"Большинство людей спокойно считали, что численность населения майя составляла около пяти миллионов," — заявил Франциско Эстрада-Белли, еще один археолог из Тулейнского университета. "С новыми данными теперь можно небезосновательно полагать, что там жили от 10 до 15 миллионов человек, причем многие — в низменных и болотистых районах, которые ранее некоторые из нас считали непригодными для жизни", — добавил ученый.





