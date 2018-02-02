Водитель грузовика нахально избороздил 2000-летние рисунки в пустыне Наска

В Перу водитель грузовика, проигнорировав предупредительные знаки, проехался по загадочным древним рисункам на плато Наска, нанеся значительный ущерб этому объекту всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Peru21.

Скандальный инцидент произошел еще 26 января, уточняет издание. 40-летний Хаинер Хесус Флорес Виго был задержан, но впоследствии суд его освободил, говорится в сообщении.

Судья пришел к выводу, что не было представлено достаточных доказательств того, чтобы водитель действовал умышленно. Местные прокуратура заявила, что обжалует решение судьи.

Министерство культуры страны требовало для водителя девять месяцев ареста и штрафа в размере пять миллионов перуанских солей (около 1 550 долларов США). По данным ведомства, грузовик оставил "глубокие шрамы" на трех древних изображениях.

Плато Наска, испещренное множеством загадочных рисунков, которые еще называют Линии Наска, многие считают доисторическим космодромом. Эти рисунки были обнаружены в 1927 году со случайно пролетавшего самолета. Длина некоторых из них превышает 100 метров.

Среди них известны потрясающие своими масштабами изображения паука, птицы, обезьяны и странной человекообразной фигуры, получившей прозвище "инопланетянин".

Ученые не имеют единого мнения относительно смысла этих картин: одни считают их древними храмами под открытым небом, другие - масштабной обсерваторией. Популярна и теория, согласно которой в пустыне Наска в доисторические времена работал космодром "пришельцев", в котором загадочные знаки выполняли роль разметки.