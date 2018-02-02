Жильцы новостройки в Нью-Йорке требуют убрать катер-мемориал о теракте 11 сентября

Списанный пожарный катер, который участвовал в эвакуации участников "чуда на Гудзоне" в 2009 году, а также помогал тушить горящий Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года, вызвал бурю негодования у жителей нью-йоркской новостройки Sleepy Hollow. Жильцы дома возмущаются тем, что превращенный в мемориал катер закрывает им вид на реку Гудзон.

Героический катер был построен в 1954 году и назван в честь инженера пожарного департамента Джона Маккина, который умер от смертельных ожогов годом ранее. Маккин получил ужасные раны, когда паровая машина судна, которым он управлял, взорвалась, однако остался у руля и доставил пассажиров в безопасное место, пишет The New York Daily News. После более чем полувека добросовестной службы катер был списан, и трое энтузиастов выкупили его за 70 тысяч долларов.

"Это часть истории Нью-Йорка. Катер потушил немало пожаров, служил спасательным судном 11 сентября, спас много жизней. Это слишком важная часть американской истории, чтобы позволить ей попасть на свалку", - говорит один из совладельцев катера Эдвард Тейлор.

Тейлор и двое его товарищей вложили 250 тысяч долларов в восстановление судна в надежде привлечь внимание к историческим турам вдоль реки Гудзон. Они установили катер на набережной в День благодарения.

Однако жильцы Sleepy Hollow не согласились с доводами энтузиастов и потребовали от администрации жилого комплекса заставить владельцев катера убрать его в другое место. По их мнению, это "все равно что установить Статую Свободы перед нашим домом. Это прекрасная история. Но тут ей не место", - настаивают владельцы недвижимости.

Городские власти не спешат вмешиваться в ситуацию, отмечает newsru.com.