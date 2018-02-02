Беспилотное воздушное такси Vahana, разрабатываемое подразделением А3 авиастроительного концерна Airbus, совершило первый полет. Об этом сообщается в блоге проекта.
В ходе испытательного полета, который состоялся 31 января на аэродроме в Пендлтоне (штат Орегон), полноразмерный прототип Vahana длиной 6,2 метра и шириной 5,7 метра вертикально взлетел на высоту пяти метров, завис в воздухе почти на минуту и плавно приземлился. На следующий день прототип выполнил второй полет.
Как напоминает N+1, разработка аэротакси Vahana началась в феврале 2016 года. Летательный аппарат с вертикальными взлетом и посадкой выполнен по схеме конвертоплана с передним и задним поворачивающимися крыльями. На консолях каждого крыла размещено по четыре электромотора с воздушными винтами. Предполагается, что аппарат будет использоваться для перевозки по заранее заданному маршруту одного пассажира или различных грузов. Также такси получит систему отслеживания препятствий, которая позволит уклоняться от них.
Ранее разработчики сообщали, что испытания прототипа воздушного такси Vahana будут проводиться в течение трех месяцев и завершатся полноценным полетом, в ходе которого аппарат должен будет вертикально взлететь, перейти в горизонтальный полет, уклониться от внезапно возникшего препятствия, перейти в режим вертикальной посадки, уклониться от препятствия на земле и совершить посадку, передает newsru.com.
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авторы издания DW