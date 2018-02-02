Создатели "Шерлока" рассказали о будущем сериала

Создатели «Шерлока» Стивен Моффат и Марк Гейтисс рассказали о будущем сериала.

Как отметил Моффат, плана на ближайшую перспективу у них нет, но он был бы очень удивлен, с учетом общего энтузиазма, если бы они снова не занялись данным проектом. Моффат добавил, что не знает, когда именно это может случиться.



«Сейчас мы занимаемся «Дракулой», что займет по меньшей мере два года», — рассказал Гейтисс. «Шерлок» представлял собой мини-сериал с эпизодами по 90 минут. Такой же формат будет у «Дракулы», пишет УНИАН.





