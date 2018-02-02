Режиссеру "Форсажа-8" поручили мягкую перезагрузку "Людей в черном"

Режиссер "Форсажа-8" Ф. Гэри Грэй получил от Sony Pictures предложение снять спин-офф "Людей в черном", который вдохнул бы новую жизнь в популярную франшизу. Артур Маркам и Мэтт Холлоуэй, авторы первого "Железного человека", уже написали сценарий, который обеспечит "мягкую перезагрузку", пишет Deadline.

Предполагается, что главными героями нового фильма, посвященного будням секретной организации по контролю над инопланетянами, будут не агенты Кей и Джей, которых на протяжении трех частей блестяще играли Уилл Смит, а другие агенты. Как отмечает издание, Стивен Спилберг использовал аналогичный прием в своем "Парке Юрского периода". Свой опыт он использует на посту исполнительного продюсера проекта.

Напомним, студия уже предпринимала попытки продолжить "Людей в черном". Так, в 2016 году обсуждался кроссовер с франшизой "Мачо и ботан", однако Ченнингу Татуму и Джоне Хиллу так и не довелось примерить черные похоронные костюмы, отмечает newsru.com.

Совокупная касса трех частей "Людей в черном" превышает 1,6 млрд долларов, последняя вышла в 2012 году и вызвала нешуточный интерес у зрителей.

