Во дворе NASA найдены следы динозавров

Ученые обнаружили отпечаток ноги динозавра на плите из песчаника с территории Центра космических полетов Годдарда, крупной исследовательской лаборатории NASA. О находке они рассказали в статье в журнале Scientific Reports.

На отпечаток обратил внимание палеоихнолог — специалист по следам древних животных — Рэй Стенфорд. Он заметил его совершенно случайно, когда провожал на работу жену.

Его внимание привлекла скала сразу за зданием, где она работала. Осмотрев выступавшую плиту из песчаника, Стэнфорд сразу обратил внимание на большой, 30 см в ширину, отпечаток лапы динозавра.

Палеонтологи извлекли плиту размером 2,5х1 м. Осмотрев ее, они обнаружили около 70 следов, принадлежавших восьми разным животным. Возраст отпечатков составил около 100 млн лет. Сама же плита, как предполагают исследователи, ранее находилась на краю болота, пишет gazeta.ru

На плите были обнаружены следы крупных травоядных нодозавров и зауроподов, тероподов (родственников тираннозавров) и птерозавров, очевидно, приземлившихся на плиту. Также минимум 26 следов принадлежали млекопитающим.

Исследователи отмечают, что концентрация следов млекопитающих на плите выше, чем на любой другой из подобных находок. Как предполагают исследователи, млекопитающие искали здесь личинок и червей, а хищные динозавры охотились на них.