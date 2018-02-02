Россиянин хранил у себя во дворе 150 килограммов скошенной конопли

Амурские полицейские обнаружили на приусадебном участке местного жителя 150 килограммов скошенной дикорастущей конопли.

Засушенное растение хранилось в синтетических мешках, их оказалось более 20 штук. Полиция установила, что 42-летний хозяин собирал дикорастущую коноплю для дальнейшей переработки и изготовления гашишного масла, пишет lenta.ru

Он использовал металлический пресс, бак со спиралевидной трубой и другие приспособления для производства наркотика.

Также у мужчины изъяли более 650 граммов гашишного масла.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сборщик травы арестован.