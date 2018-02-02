Потерявшая жилье сибирячка ушла жить в лес с двухлетним ребенком

Потерявшая жилье сибирячка построила землянку в лесу под Ангарском, чтобы пережить сибирскую зиму с двухлетним ребенком. Женщина построила необычное жилье возле теплотрассы. Там ее и обнаружили ремонтники, прибывшие чинить путепровод, сообщают "Вести Иркутск".

Все тропинки в лесу под Ангарском ведут в это таежное жилище. Импровизированный дом под землей сложно заметить издалека, так он присыпан снегом. Вход в землянку завешен ковром. Чтобы попасть внутрь, нужно хорошо пригнуться, маленькая дверь не выше метра в высоту. Внутри довольно тесно и грязно, разбросаны вещи. Посреди комнатушки - буржуйка, дымоход от которой протыкает крышу. Кроме женщины с ребенком, в крошечной землянке жили еще две кошки и две собаки. В полиции подозревают, что здесь также мог жить и мужчина - сожитель матери.

Ремонтники, обнаружившие лесных жителей, позвонили в полицию. Двухлетнюю девочку тут же увезли в больницу. "Ребенок был грязный, состояние средней тяжести. С признаками респираторной инфекции. Самочувствие ребенка практически не страдает, ближе к удовлетворительному", - говорит главврач детской больницы N1 Ангарска Валерий Голубев.

Полиция уже установила личность женщины. Еще предстоит получить ряд подтверждений этой информации и сделать несколько запросов, но уже сейчас известно, что мать с ребенком приехала из Братского района. По данным правоохранителей, там у нее сгорел дом, поэтому женщина с ребенком перебралась в Ангарск, где живет ее мать. Пенсионерка воспитывает старшего ребенка своей неблагополучной дочери, передает newsru.com.

Владелица землянки уже заявила, что двухлетняя дочка ей не нужна. Кто станет воспитывать малышку, решит суд.

Ангарск - город в Восточной Сибири, расположен в южной, наиболее освоенной и экономически развитой части Иркутской области. По данным Wiki, среднемесячная температура в январе там - минус 22 градуса Цельсия.