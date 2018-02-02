Молодой лихач в Биличений Векь в два раза превысил скоростной режим

27-летнего лихача обнаружили полицейские в ходе спецоперации "Скорость". Молодой человек проехался по деревне Биличений Векь со скоростью 137 км в час, в то время как там разрешено двигаться со скоростью 70 км в час.

Он не имел водительских прав и уже не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. За последние восемь месяцев его задерживали за вождение в нетрезвом состоянии, штрафовали за проезд на красный цвет светофора и неправильную парковку.

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