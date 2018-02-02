Принтер Xiaomi научился печатать движущиеся изображения

Компания Xiaomi показала портативный принтер под названием XPRINT Pocket AR Photo Printer. Устройство умеет "печатать" движущиеся изображение.

Для того, чтобы распечатать фотографию с помощью XPRINT, необходимо сделать снимок через специальное приложение. Программа запишет короткое видео, которое и будет воспроизведено впоследствии. Распечатанное фото будет "оживать" на экране смартфона, каждый раз, когда пользователь будет смотреть на него через камеру.

XPRINT Pocket AR Photo Printer, который весит всего 237 граммов, может работать с устройствами под управлением Android 5.0 и выше или iOS 9.0 и выше. Принтер подключается к гаджету по Bluetooth или NFC.

Необычный принтер обойдется покупателям в 63 доллара, а бумага для печати фото будет стоит шести долларов, передает rg.ru.