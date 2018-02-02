В Молдове разоблачили агромошенников, нанесших бюджету ущерб на 6 млн леев

Правоохранители разоблачили группу предпринимателей, занимавшихся организацией мошеннических сделок с большими партиями агропродукции, главным образом - яблоками. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции заместитель начальника управления по борьбе с организованной преступностью и особым делам генпрокуратуры Виталий Бусуйок.

Как передает Инфотаг, за незаконными сделками правоохранители следили более четырех месяцев.



"Они координировались из Кишинева, но фирмы-фантомы были в центре и на севере республики, где есть большие плантации садов. С жуликами имели дело как крестьяне-единоличники, так и фермеры, работавшие под маркой индивидуального предприятия", - рассказал прокурор.



По его словам, они стремились получить оплату товаров наличными. За это они соглашались, чтобы по бумагам, которые оформлялись на компании мошенников, фигурировали значительно большие объемы яблок, чем реально проданные. Поддельные финансовые документы поступали в три коммерческих банках. Через терминалы банков средства легализовались и поступали на счета фигурантов уголовного дела. Небольшая часть наличности передавалась аграриям, а значительная часть - присваивалась.



"Обналичено по меньшей мере 65 млн. леев, а уклонение от налогов нанесло ущерб государству на 6 млн. леев", - сообщил Бусуйок.



Задержано пятеро директоров фирм-фантомов, еще восемь получили статус обвиняемых, а пятеро - подозреваемых. Часть фигурантов ранее судимы за финансовые преступления.