Intel готовится выпустить умные очки в 2018 году

Компания Intel намерена разработать умные очки с лазерным проектором, которые будут называться SuperLite.

Устройство будут собирать на мощностях тайваньского производителя Quanta Computer.

Ожидается, что очки будут работать в паре с телефоном через Bluetooth и использовать лазерный проектор для отображения информации в области глаз. Технические характеристики и цена устройства остаются неизвестными.

Как сообщает nv.ua, Intel собирается выделить для выпуска очков отдельную компанию, которую планируют назвать Vaunt. В нее войдут несколько бывших сотрудников производителя устройств дополенной реальности Recon Instruments, которого Intel приобрела в 2015 году, а закрыла в 2017. Компания работала с промышленной гарнитурой дополненной реальности.

Журналисты отмечают, что выход на рынок умных очков такого крупного игрока, как Intel, должен активизровать и работу других компаний, в частности - Amazon.

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