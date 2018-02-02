Находка археологов в Индии может переписать историю человечества

Каменные орудия труда и рубила, обнаруженные при раскопках в Индии, заставили археологов пересмотреть традиционную модель распространения древних людей за пределами Африки.

Более 7000 артефактов были обнаружены в Аттирампаккаме на юге Индии, причем некоторые из находок предполагают, что около 385 000 лет назад в стране существовала культура среднего палеолита. Примерно в это же время она начала развиваться в Европе и Африке, пишет The Independent.

Однако прежде ученые считали, что средний палеолит добрался до Индии только между 46 000 и 140 000 лет назад. Таким образом находки кардинально меняют теории археологов о возникновении человечества: это может означать, что современные люди вышли из Африки намного раньше, чем считалось прежде.

Впрочем, исследователи не спешат с выводами, подчеркивая, что они обнаружили только орудия труда, но не нашли рядом с ними никаких окаменелостей. Это означает, что невозможно сказать наверняка, были ли найденные орудия сделаны человеком разумным или некоторыми другими видами рода человека, например неандертальцами, передает Моя планета.