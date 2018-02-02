Ограбить за 60 секунд: пьяный мужчина дважды "обчистил" один и тот же магазин. ВИДЕО

В Якутии пьяный мужчина за 60 секунд дважды ограбил один и тот же продуктовый магазин. Дерзкий налет попал на камеру.

На кадрах видно, как местный житель заходит на торговую точку и с криками бросается к прилавку. Он берет все, что попадается ему под руку, и скрывается. Продавцы не успели даже прийти в себя — как только они нажали тревожную кнопку, мужчина вернулся.

Ненасытный грабитель снова бросается к тому же прилавку, но в этот раз набирает еще больше и сбегает, пишет ren.tv

Полиция ищет мужчину с камеры видеонаблюдения.

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