Серфингисты устроили дрифт по затопленным улицам Парижа

Слава Венеции сейчас может перейти Парижу. Французская столица превратилась в центр водного экстрима Европы. Жители встали на вейкборды и доски для серфинга. Город затоплен уже две недели, и вода не уходит. Это грозит Парижу уже не только эпидемиями из-за антисанитарии, но и глубоким экономическим кризисом. А из-за перекрытых дорог во французской столице практически остановился бизнес. Вода размывает фундаменты зданий, и починить их будет очень тяжело.

Рыбацкие костюмы до груди, надувные лодки и каналы вместо тротуаров. Парижане привыкают жить в новой реальности, где нет места привычной брусчатке, закатам на берегу Сены или ночным свиданиям под мостами. Река затопила сразу пять городских округов, и в привычное русло, кажется, не собирается возвращаться.

В плену не по собственному желанию оказались тысячи человек. Ни уплыть, ни уехать. Больше всего непогода ударила по бизнесу. Заводы встали, ведь как получить сырье, если привычный путь по воде — закрыт?



Новая маленькая Венеция — только не со столь хорошо налаженными коммуникациями. Франция уже несколько недель уходит под воду. Ежедневно новый рекорд, ведь дожди для этого времени года — привычное дело.

Защитные дамбы сейчас стоят по всему городу, но они уже не помогают. Стихия взяла Париж в осаду и, похоже, одерживает над ним верх, пишет ren.tv

Так и Лувр вместе со всеми своими экспонатами может навсегда исчезнуть. Руководство музея не было готово к такому катаклизму. 35 тысяч экспонатов из залов, которые может подтопить, пришлось эвакуировать в последний момент.

Грозит произведениям искусства не только вода, но и крысы, которые массово вышли из подвалов и ищут любой сухой закуток.

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