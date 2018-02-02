Израильтяне объявили о разработке "суперпули"

Израильская компания Israel Military Industries объявила о разработке «суперпули» калибра 5,56 миллиметра, которая обладает большей пробивной способностью, чем пули калибра 7,62 миллиметра на сопоставимых дистанциях стрельбы. Как сообщает израильский портал Globes, успешные испытания боеприпаса уже проведены.

Калибр 5,56 миллиметра является одним из самых популярных калибров автоматического и самозарядного стрелкового оружия в вооруженных силах многих стран мира. И это один из основных калибров, принятых на вооружение странами блока НАТО. Патроны с пулями калибра 5,56 миллиметра представляют собой своего рода компромисс между убойной и пробивной способностью и точностью стрельбы и массой боеприпаса.

Для военных в калибре 5,56 выпускается несколько видов патронов с разными типами цельнооболочечных пуль. Обычные такие снаряды показывают относительно высокие кучность стрельбы и убойность, но слабую пробивную способность, то есть способность преодолевать препятствия. Для улучшения этого показателя выпускаются бронебойные пули со стальным сердечником, передает nplus1.ru.

Что представляет собой новая израильская «суперпуля» компания Israel Military Industries не раскрывает. Разработчики заявили, что на испытаниях при стрельбе на дистанцию 550 метров новый снаряд показал на 30 процентов лучшую кучность, чем стандартные пули калибра 7,62 миллиметра.

При этом на испытаниях выяснилось, что при стрельбе на дистанцию 800 метров «суперпуля» способна пробить стальную пластину толщиной 3,4 миллиметра. Для сравнения, Обычная пуля патрона M855 калибра 5,56 миллиметра НАТО способна пробивать стальную пластину толщиной три миллиметра на дальности 600 метров. С какими пулями калибра 7,62 миллиметра проводились сравнения, не уточняется.

По словам управляющего директора подразделения боеприпасов компании Israel Military Industries Израэля Шмиловица, новый снаряд разработан компанией в качестве предложения на запрос многих вооруженных сил на универсальный боеприпас, сочетающий в себе хорошие характеристики точности и пробивной способности.