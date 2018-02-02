С 5 февраля в Молдове будут выдавать паспорта нового типа

С понедельника, 5 февраля, Агентство общественных услуг будет выдавать паспорта нового типа, которые будут иметь более высокую степень защиты, а так же новый дизайн.

Новые документы позволят считывание биометрических данных и электронной подписи, передает IPN. В новом паспорте использованы изображения памятников и достопримечательностей страны. В частности, фотографии Триумфальной арки, Колокольни Кафедрального собора Кишинева, памятника Штефана чел Маре, здания Национального музея истории, музейного комплекса Старый Оргеев и монастыря Кэприяна.



Цена нового документа и срок его действия остаются неизменными. Все, кто имеет паспорта старого образца, смогут ими пользоваться до истечения срока действия.



В связи с запуском в производство паспорта нового образца, 5 февраля будет прекращен прием заявок на услуги срочного оформления паспорта: за 1, 3, 6 и 24 часа.



В конце 2017 года правительство одобрило проект закона об удостоверяющих личность документах из национальной паспортной системы. Документ предусматривает продление срока действия паспорта гражданина Республики Молдова от 7 до 10 лет для лиц старше 16 лет. В настоящее время проект находится в парламенте для рассмотрения.