С понедельника, 5 февраля, Агентство общественных услуг будет выдавать паспорта нового типа, которые будут иметь более высокую степень защиты, а так же новый дизайн.
Новые документы позволят считывание биометрических данных и электронной подписи, передает IPN. В новом паспорте использованы изображения памятников и достопримечательностей страны. В частности, фотографии Триумфальной арки, Колокольни Кафедрального собора Кишинева, памятника Штефана чел Маре, здания Национального музея истории, музейного комплекса Старый Оргеев и монастыря Кэприяна.
Цена нового документа и срок его действия остаются неизменными. Все, кто имеет паспорта старого образца, смогут ими пользоваться до истечения срока действия.
В связи с запуском в производство паспорта нового образца, 5 февраля будет прекращен прием заявок на услуги срочного оформления паспорта: за 1, 3, 6 и 24 часа.
В конце 2017 года правительство одобрило проект закона об удостоверяющих личность документах из национальной паспортной системы. Документ предусматривает продление срока действия паспорта гражданина Республики Молдова от 7 до 10 лет для лиц старше 16 лет. В настоящее время проект находится в парламенте для рассмотрения.
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ТЕЛЕЦ
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК
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ЛЕВ
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ДЕВА
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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РЫБЫ
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW