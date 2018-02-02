"Отец" комиксов Marvel Стэн Ли попал в больницу

Знаменитый сценарист, писатель и актер Стэн Ли угодил в больницу.

В окружении 95-летнего мужчины сообщили, что его госпитализиовали в ночь на четверг. Причиной стали одышка и нерегулярное сердцебиение. Сейчас состояние Стэна называют стабильным, передает vesti-ukr.com.

В прошлом году Ли пришлось отказаться от проведения ряда мероприятий из-за проблем со здоровьем. Также он жаловался на ухудшение зрения, из-за которого практически потерял возможность читать и писать.