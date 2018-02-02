В Египте 11 человек погибли в крупном ДТП

Одиннадцать человек погибли, еще 29 получили ранения в результате крупного ДТП, произошедшего в пятницу на трассе к югу от Каира, сообщило министерство здравоохранения Египта.

По имеющейся информации, инцидент произошел в провинции Эль-Минья, в аварию попали четыре транспортных средства, в том числе пассажирский микроавтобус, пишет РИА Новости

Египет печально известен плохим состоянием дорожной инфраструктуры. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в ДТП в Египте ежегодно гибнут около 12 тысяч человек.