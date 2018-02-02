Испания выдала США обвиняемого в хакерстве "начальника спецотдела ФСБ"

Полиция Испании передала Службе федеральных маршалов США гражданина России Петра Левашова, арестованного в марте 2017 года по подозрению в киберпреступлениях.

36-летний петербуржец, который в шутку набирал хакеров в якобы организованный под его началом спецотдел ФСБ, был арестован по запросу Вашингтона в Барселоне, где он отдыхал с семьей.

После ареста с запросом об экстрадиции Левашова обращалась и российская сторона, но в октябре Национальный суд Испании решил выдать его США.

На судебных слушаниях Левашов возражал против экстрадиции в США, где, по его мнению, его могут убить или подвергнуть пыткам. Он также утверждал, что он - офицер российской армии и якобы собирал информацию про оппозиционные партии для "Единой России" (представитель партии назвал эти слова бредом).

По данным американских следователей, Левашов создал ботнет - сеть зараженных компьютеров, которыми можно управлять дистанционно, без ведома владельцев, пишет ВВС.

Компьютерная сеть Kelihos, создание которой вменяют Левашову, не только похищала персональные данные пользователей, но также заражала компьютеры с помощью спама и вредоносного программного обеспечения.

По данным ФБР и испанской полиции, вредоносная сеть охватила сотни тысяч компьютеров по всему миру. Зараженные машины использовались для рассылки спама, DDoS-атак на сайты, воровства имейлов и электронной валюты Bitcoin, а также установки программ-вымогателей.

Следователи считают, что нелегальными рассылками Левашов занимался более 10 лет.

Британская организация Spamhaus, отслеживающая распространителей спама, отводит Петру Левашову 7 место среди самых разыскиваемых спамеров мира. Организация называла его одним из "королей спама".

По версии супруги Левашова, изложенной в интервью телеканалу Russia Today, ее муж стал жертвой охоты правоохранительных органов США на российских хакеров, якобы повлиявших осенью 2016 года на результат президентских выборов в Соединенных Штатах.

В министерстве юстиции США заявляют, что дело Левашова является уголовным и не связано с вопросами национальной безопасности.