Во Владимире водители автобуса и троллейбуса подрались за место у остановки

Водители троллейбуса и автобуса подрались за место у остановки во Владимире, за этот проступок они ответят перед руководством, сообщили РИА Новости в городской мэрии.

Видеозапись, на которой видно, как водитель автобуса и водитель троллейбуса дерутся на дороге во Владимире, вызвала резонанс в социальных сетях. Троллейбус, как это видно на записи, стоит на остановке "Садовая площадь", а автобус, не поместившийся в зону остановки, перекрывает полосы движения.

На записи слышны сигналы автомобилей, поскольку из-за оставленного водителями транспорта образовалась пробка. Предположительно, драка произошла, так как водители автобуса и троллейбуса, которые ходят по совпадающим маршрутам, не поделили пассажиров и место на дороге, пишет РИА Новости

"Такие инциденты в принципе недопустимы. Водителя троллейбуса №7 ждет серьезный разговор с руководством, с остальными водителями будет проведен дополнительный инструктаж", — рассказал представитель администрации города.

В мэрии признали, что видеозапись основана на реальных событиях. Об инциденте известно руководству муниципальной транспортной компании "Владимирпассажиртранс", которая обслуживает троллейбусный маршрут №7.







