Мужчина вынес из магазина под одеждой 22 батона колбасы

емеровские полицейские задержали подозреваемого в краже 22 батонов колбасы, которые мужчина незаметно вынес из магазина, спрятав под одеждой, сообщает в пятницу областной главк МВД.

Правоохранители узнали о краже от директора одного из супермаркетов города. Женщина рассказала, что после проведения ревизии недосчиталась 22 батонов колбасы.

"Изучив съемки с камер видеонаблюдения, полицейские обратили внимание, что несколько дней назад в торговом зале находился посетитель, который во время променада между колбасными рядами похитил связку изделий", — говорится в сообщении.

РИА Новости , с Как сообщаетотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и доставили его в отдел полиции. Похитителем колбасы оказался 23-летний ранее судимый местный житель.

"Злоумышленник пояснил, что спрятал батоны колбасы под одежду и скрылся из магазина, а затем продал товар на рынке торговцам", — уточнили в ГУМВД.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье "Кража", в соответствии с санкциями которой ему грозит до двух лет лишения свободы.





