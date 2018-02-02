Уменьшение площади арктических льдов крайне негативно сказалось на повседневной жизни белых медведей, заставляя их тратить больше энергии во время охоты на тюленей и лишив их мест для отдыха, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.
"На протяжении последних десяти лет мы наблюдали за тем, как часто умирают медведи, в каком состоянии они находятся и как меняется численность их популяций. Мы выяснили, что именно послужило причиной резкого сокращения в численности этих животных, сравнив то, как много энергии они тратят каждый день и как часто им удается ловить тюленей", — рассказывает Энтони Пагано (Anthony Pagano), эколог из университета Калифорнии в Санта-Крузе (США).
Белые медведи добывают пищу исключительно на поверхности морского льда, где их белоснежная шкура помогает им подкрадываться к тюленям, всплывающим к лункам во льде или отдыхающим на его поверхности. Если льда нет, то медведь будет лишен камуфляжа и у него почти не будет шансов поймать ластоногого, что заставит его голодать продолжительное время.
Пагано и его коллеги попытались выяснить, как этот процесс влияет на жизнь "хозяев заполярья" сегодня, поймав несколько самок белых медведей и прикрепив к ним особые ошейники, оснащенные набором датчиков и камер. Они помогли ученым следить за передвижениями хищников, скоростью их метаболизма, охотничьими повадками и другими аспектами жизни на протяжении нескольких недель.
Эти наблюдения раскрыли две неожиданных проблемы, которые могут в ближайшее время сделать жизнь белых медведей невыносимо тяжелой. Во-первых, ученые обнаружили, что эти хищники тратят очень большие количества энергии даже в те времена, когда они голодают. Как оказалось, белые медведи не снижают скорости метаболизма и температуры тела при недостатке пищи, как это делают многие другие млекопитающие.
Более того, Пагано и его коллеги обнаружили, что заполярные хищники тратят примерно в два раза больше энергии, чем панды и другие крупные медведи схожих размеров, благодаря чему неудачи на охоте очень сильно сказываются на их состоянии. К примеру, пять из девяти особей, за которыми следили ученые, потеряли примерно 10% от своей массы всего за 10 дней наблюдений.
Во-вторых, они обнаружили, что сегодня белые медведи ловят и поедают гораздо меньше тюленей, чем им это удавалось сделать в прошлом. Причина этого проста – отступление ледников в сторону полюса заставляет хищников тратить больше времени на поиск подходящих охотничьих угодий, что особенно ярко проявляется в летние и осенние месяцы, когда пищи не хватает и льды отступают на максимально далекое расстояние от берегов Арктики. Это вынуждает некоторые популяции медведей двигаться на север вместе со льдами, а не мигрировать на сушу, как это они делали раньше.
И тот, и другой фактор, как считают ученые, хорошо объясняют то, почему численность белых медведей сократилась и в российской, и в канадской Арктике примерно на 40% за последнее десятилетие. Если льды продолжат сокращаться, то эти хищники, появившиеся на Земле относительно недавно, могут стать первой крупной жертвой глобального потепления уже в ближайшие два десятилетия, сообщает РИА Новости
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авторы издания DW