В Британии родится ребенок от трех родителей

Регулирующие органы Великобритании одобрили два эксперимента по зачатию детей от трех родителей по методике, разработанной казахстанско-американским биологом Шукратом Миталиповым, сообщает научно-популярный журнал New Scientist.

Два года назад мир потрясла сенсационная новость: в одной из мексиканских клиник родился ребенок, зачатый не двумя, а тремя родителями – двумя мамами и одним отцом. Позже аналогичная процедура была проведена в одной из клиник Украины, где нет запретов на проведение подобных генетических экспериментов.

Как сообщает New Scientist, власти Великобритании недавно выдали два разрешения на проведение подобных опытов в репродуктивной клинике города Ньюкасл. Как ожидают эксперты, первые "легальные" дети от трех родителей могут появиться в Британии уже в этом году. Имена пациентов и то, когда будет или уже была проведена процедура оплодотворения, пока остаются врачебной тайной.

Эта процедура, разработанная командой Шукрата Миталипова в 2009 году во время опытов на обезьянах, по своей сути напоминает клонирование – ученые извлекают ядро оплодотворенной яйцеклетки и переносят его в донорскую яйцеклетку, чье ядро предварительно удаляется, и затем имплантируют ее в утробу реальной или суррогатной матери.

Подобный прием позволяет избавиться от дефектных митохондрий, клеточных энергостанций, и заменить их на аналогичную часть клетки второй "матери", защищая младенца от целого ряда тяжелых генетических заболеваний, таких как синдром Ли, при развитии которого пациент постепенно теряет контроль над своим телом и умирает от удушья.

Несмотря на успешное завершение всех опытов, сам факт того, что эта операция была тайно проведена на человеческих зародышах, вызвал шквал критики со стороны политиков и ученых, в том числе самого Миталипова. Как показали новые опыты его команды, небольшая часть поврежденных митохондрий попадает в новую клетку вместе с ядром, что сделало эту процедуру не абсолютно безопасной, как считали биологи раньше, пишет РИА Новости





