Три человека погибли после сильного снегопада на севере Швеции

Три человека погибли в провинции Вестерноррланд на севере Швеции после сильного снегопада в четверг, сообщает шведская газета Dagens nyheter со ссылкой на местную полицию.

"Все трое — люди пожилого возраста, которых нашли близ их жилья. Полиция не подозревает какого-либо преступления", — пишет издание.

Один из кардиологов местного регионального отдела здравоохранения Пер Блумстрём, комментируя смертельные случаи, сказал газете: "случается, что люди умирают в связи со штормами и природными катастрофами, но я никогда не слышал, чтобы три человека скончались после снегопада в Вестерноррланд. Это ужасно".

Он не исключил, что одной из причин гибели мог стать сердечный инфаркт, вызванный слабыми сосудами, недостаточным снабжением кровью сердца, холодным ветром и перенапряжением во время уборки выпавшего в больших объемах снега.

Как сообщает РИА Новости, сильный снегопад, обрушившийся в четверг на многие районы шведской провинции Норрланд, доставил немало проблем местным жителям. Было приостановлено железнодорожное движение, многие школы отменили занятия.







