Шесть человек отравились в пиццерии под Одессой

В городе Черноморск Одесской области шесть человек были госпитализированы с острым пищевым отравлением после посещения пиццерии. Пятерым из них поставили диагноз "сальмонеллез". Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщает Первый информационный портал Черноморска.

По информации издания, все пострадавшие написали заявление в полицию, подтвердив, что почувствовали себя плохо после посещения кафе Итальянский квартал.

"В данный момент начальник отдела торговли Александр Михайлюченко, представители СЭС и полиции прибыли в кафе для снятия проб. Но администрация заведения отказывается впустить представителей служб на кухню", – говорится в сообщении.

Утверждается, что полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушение санитарных правил (ч.1 325 статье УК Украины).

"После взятия проб лабораторные исследования будут длиться пять-семь дней. Все это время кафе может продолжать работать и принимать посетителей", – пишет издание.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений". Если вину сотрудников пиццерии докажут, ее владельцу грозит штраф, сообщает korrespondent.net