Богатейший человек мира заработал за вечер 6,5 млрд долларов

Владелец компании Amazon Джефф Безос разбогател на 6,5 миллиарда долларов за один вечер, после того, как акции его компании поднялись на 6,2 процента в ходе вечерней сессии 1 февраля. Об этом сообщает Marketwatch.

Как отмечается, общая сумма его активов превысила 123 миллиарда долларов, что почти на 30 миллиардов долларов больше идущего на втором месте в списке богатейших людей мира Билла Гейтса.

Начало года оказалось чрезвычайно удачным для Безоса, который заработал 17,4 миллиарда долларов только в январе.

Акции Amazon за последний месяц поднялись на 19 процентов. Для сравнения, индекс Dow Jones, объединяющий котировки 30 крупнейших компаний США, вырос за январь на 6 процентов, пишет korrespondent.net.

Напомним, Amazon впервые возглавил рейтинг самых дорогих брендов.