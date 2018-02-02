Владелец компании Amazon Джефф Безос разбогател на 6,5 миллиарда долларов за один вечер, после того, как акции его компании поднялись на 6,2 процента в ходе вечерней сессии 1 февраля. Об этом сообщает Marketwatch.
Как отмечается, общая сумма его активов превысила 123 миллиарда долларов, что почти на 30 миллиардов долларов больше идущего на втором месте в списке богатейших людей мира Билла Гейтса.
Начало года оказалось чрезвычайно удачным для Безоса, который заработал 17,4 миллиарда долларов только в январе.
Акции Amazon за последний месяц поднялись на 19 процентов. Для сравнения, индекс Dow Jones, объединяющий котировки 30 крупнейших компаний США, вырос за январь на 6 процентов, пишет korrespondent.net.
Напомним, Amazon впервые возглавил рейтинг самых дорогих брендов.
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СКОРПИОН
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ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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авторы издания DW